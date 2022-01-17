Лишенный австралийской визы Джокович прибыл в Дубай
Самолет с известным сербским теннисистом Новаком Джоковичем, покинувшим Австралию после решения суда о лишении его визы, прибыл в Дубай, сообщает Associated Press.
Теннисист покинул воздушное судно с двумя чемоданами в руках и в маске. Пока неясно, куда спортсмен направится дальше.
Напомним, суд отклонил апелляцию адвокатов Джоковича, и теперь спортсмен, который не смог получить австралийскую визу, из-за отсутствия вакцинации против коронавируса не смог участвовать в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).
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