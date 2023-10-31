Лев Мазараки: «Спорт высших достижений начинается с детского и юношеского спорта»

Развитие детского и молодежного спорта сегодня является одним из приоритетов государственной политики. «Мы поддерживаем инициативы в этой области, способствуя формированию резерва спорта высших достижений и продвигая спортивную культуру среди молодежи», - рассказал председатель совета директоров ГК «Стилобат», член высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России, вице-президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» Лев Мазараки.

«С целью популяризации кикбоксинга среди молодежи и формирования системы мотивации для занятий этим видом спорта у студенческого сообщества Федерация кикбоксинга России и Группа компаний «Стилобат» проводит в вузах открытые уроки по кикбоксингу с именитыми спортсменами», - рассказал Мазараки.

Так, 1 октября состоялась открытая тренировка по кикбоксингу для студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, которую провели президент Федерации MMA Саратовской области, заслуженный мастер спорта России Даци Дациев и двукратный чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу Владимир Тюрин. В мае в МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялся мастер-класс при участии звезд российского кикбоксинга – Анастасии Яньковой, Владислава Туйнова и Артема Пашпорина.

«Стратегической целью наших мероприятий является увеличение количества секций кикбоксинга в спортивных клубах российских высших учебных заведений. Мы хотим охватить как можно большее число вузов в различных субъектах Российской Федерации и решить ещё одну немаловажную задачу — участие студентов-кикбоксеров на Универсиаде-2024», — подчеркнул Лев Мазараки.

В ПФК «Локомотив» отметили рост интереса у молодежи и к пляжному футболу. По мнению Льва Мазараки, это стало возможным благодаря высокому уровню организации соревнований и появлению современных стадионов.

В этом году клуб организовал третий по счету турнир «Кубок Локомотива» среди студенческих команд московских вузов. Число участников турнира в три раза превысило результат прошлого года. Не менее активная работа ведется по развитию детского пляжного футбола.

