Лавров: Россия готовит заявку на проведение Олимпиады в 2036 году

Россия готовит заявку на проведение летних Олимпийских Игр в 2036 году. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпиады. Мероприятие транслируется в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

Среди городов, претендующих на проведение Игр, глава МИД назвал Казань и Санкт-Петербург.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия может претендовать на проведение летней Олимпиады-2036. По словам главы Минспорта, у страны есть все ресурсы для проведения мероприятия, напоминает RT.

