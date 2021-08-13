Лавров: Россия готовит заявку на проведение Олимпиады в 2036 году
Россия готовит заявку на проведение летних Олимпийских Игр в 2036 году. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпиады. Мероприятие транслируется в Twitter российского внешнеполитического ведомства.
Среди городов, претендующих на проведение Игр, глава МИД назвал Казань и Санкт-Петербург.
Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия может претендовать на проведение летней Олимпиады-2036. По словам главы Минспорта, у страны есть все ресурсы для проведения мероприятия, напоминает RT.
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