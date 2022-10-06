«Кубок Кремля»-2022 по теннису отменён

Международный теннисный турнир «Кубок Кремля» не будет проводиться в текущем году. Об этом объявили организаторы соревнования.

Решение об отмене принято московским департаментом спорта совместно с организационным комитетом. Причины такого шага не уточняются. «Кубок Кремля» намечался на 16 - 23 октября. Он проводится с 1990 года.

В официальном сообщении говорится о планах провести до конца текущего года серию международных теннисных турниров в российской столице. Речь идёт, в частности, о соревнования с участием легенд отечественного тенниса и молодых спортсменов - лидерами мировых рейтингов в своих возрастных категориях.

Международный олимпийский комитет в конце февраля обратился к международным спортивным федерациям с рекомендацией не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Также из РФ были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

В некоторых видах спорта, в том числе, в теннисе, спортсмены РФ продолжают выступать под нейтральным флагом. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее Совет директоров Международной ассоциации бокса проголосовал за отмену недопуска боксеров из России и Беларуси к соревнованиям.

