Костомаров заявил, что попробует выйти на лед на коньках
Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров выразил надежду, что сможет выйти на лед на коньках.
«Нужно подобрать еще ботинки, коньки и подстроиться как-то под нынешний протез», - приводит ТАСС его слова.
Костомаров отметил, что вряд ли будет кататься так, как раньше. Однако, указал олимпийский чемпион, он хочет выйти на лед, чтобы порадовать себя и тех зрителей, которые будут это видеть.
Ранее российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка допустила участие в своем ледовом шоу экс-партнера Романа Костомарова. Спортсменка подчеркнула, что всегда ждет участия Костомарова, но не знает, когда это может случиться, передает «Радиоточка НСН».
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