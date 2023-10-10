Костомаров заявил, что попробует выйти на лед на коньках

«Нужно подобрать еще ботинки, коньки и подстроиться как-то под нынешний протез», - приводит ТАСС его слова.

Костомаров отметил, что вряд ли будет кататься так, как раньше. Однако, указал олимпийский чемпион, он хочет выйти на лед, чтобы порадовать себя и тех зрителей, которые будут это видеть.

Ранее российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка допустила участие в своем ледовом шоу экс-партнера Романа Костомарова. Спортсменка подчеркнула, что всегда ждет участия Костомарова, но не знает, когда это может случиться, передает «Радиоточка НСН».

