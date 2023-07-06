Костомаров выписался из больницы
6 июля 202315:10
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выписался из больницы. Супруга фигуриста опубликовала видео с выписки в соцсетях.
«Я ухожу с хорошим настроением», - говорит спортсмен на видео.
Он выразил благодарность врачам клиники, в которой проходил лечение.
Ранее врач-остеопат Иван Борисенко заявил, что Роман Костомаров показывает настоящий чемпионский дух. Так он оценил тренировки спортсмена с протезами. При этом врач предупредил, что нужно не забывать об ослабленном после операций иммунитете, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru