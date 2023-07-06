Костомаров выписался из больницы

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выписался из больницы. Супруга фигуриста опубликовала видео с выписки в соцсетях.

Врач-реабилитолог Васильев заявил, что Костомаров восстановится через полгода-год

«Я ухожу с хорошим настроением», - говорит спортсмен на видео.

Он выразил благодарность врачам клиники, в которой проходил лечение.

Ранее врач-остеопат Иван Борисенко заявил, что Роман Костомаров показывает настоящий чемпионский дух. Так он оценил тренировки спортсмена с протезами. При этом врач предупредил, что нужно не забывать об ослабленном после операций иммунитете, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпортСпортсменыЗдоровьеГоспитализацияФигуристы

Горячие новости

Все новости

партнеры