Клуб NFL «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул

Клуб «Канзас-Сити Чифс» в четвертый раз стал победителем Супербоула — финальной игры Национальной футбольной лиги (NFL).

В матче за трофей «Канзас-Сити Чифс» одержал победу над «Сан-Франциско Форти Найнерс». Игра, прошедшая в Парадайсе (штат Невада), завершилась со счетом 25:22 после овертайма.

«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул во второй раз подряд, такой результат был зафиксирован в NFL впервые за 19 лет. Всего на счету команды четыре трофея, помимо текущего, клуб получал награду в сезонах 1969, 2019 и 2022 годов.

Между тем Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что американский штат Нью-Джерси примет финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года, напоминает телеканал «360».

