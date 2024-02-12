Клуб NFL «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
Клуб «Канзас-Сити Чифс» в четвертый раз стал победителем Супербоула — финальной игры Национальной футбольной лиги (NFL).
В матче за трофей «Канзас-Сити Чифс» одержал победу над «Сан-Франциско Форти Найнерс». Игра, прошедшая в Парадайсе (штат Невада), завершилась со счетом 25:22 после овертайма.
«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул во второй раз подряд, такой результат был зафиксирован в NFL впервые за 19 лет. Всего на счету команды четыре трофея, помимо текущего, клуб получал награду в сезонах 1969, 2019 и 2022 годов.
Между тем Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что американский штат Нью-Джерси примет финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года, напоминает телеканал «360».
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