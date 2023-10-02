Кечинов назвал нервным поведение главного тренера «Спартака»
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль сильно нервничает и дергается во время матчей, сообщает ТАСС со ссылкой на шестикратного чемпиона России Валерия Кечинова.
По его словам, прошедшая игра показала, что проблемы с обороной и концентрацией не исчезли, а вратарь не выручает. «Видно, что Абаскаль нервничает и дергается, меня в его поведении и заменах уже ничего не удивляет», — сказал футболист.
Ранее Абаскаль заявил, что матч против самарских «Крыльев Советов» стал для него худшим за время работы с красно-белыми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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