Кечинов назвал нервным поведение главного тренера «Спартака»

По его словам, прошедшая игра показала, что проблемы с обороной и концентрацией не исчезли, а вратарь не выручает. «Видно, что Абаскаль нервничает и дергается, меня в его поведении и заменах уже ничего не удивляет», — сказал футболист.

Ранее Абаскаль заявил, что матч против самарских «Крыльев Советов» стал для него худшим за время работы с красно-белыми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

