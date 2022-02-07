«Катастрофа»: Биатлонистка Нигматуллина 10 раз промахнулась в гонке на Олимпиаде

Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина на Олмипиаде в Китае допустила 10 промахов в индивидуальной гонке на дистанции 15 километров. Спортсменка один раз не сумела закрыть мишень на первом огневом рубеже, дважды промахнулась на втором, трижды - на третьем и четыре раза - на завершающем.

Россиянка публично извинилась перед болельщиками за такой результат. 27-летняя Нигматуллина 6 февраля завоевала бронзу на Играх в смешанной эстафете. В прошлом сезоне она дважды побеждала на этапах Кубка мира в составе эстафетных команд.