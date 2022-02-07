«Катастрофа»: Биатлонистка Нигматуллина 10 раз промахнулась в гонке на Олимпиаде

Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина на Олмипиаде в Китае допустила 10 промахов в индивидуальной гонке на дистанции 15 километров. Спортсменка один раз не сумела закрыть мишень на первом огневом рубеже, дважды промахнулась на втором, трижды - на третьем и четыре раза - на завершающем.

Россиянка публично извинилась перед болельщиками за такой результат. 27-летняя Нигматуллина 6 февраля завоевала бронзу на Играх в смешанной эстафете. В прошлом сезоне она дважды побеждала на этапах Кубка мира в составе эстафетных команд.

«Каждый понимал – зачем вышел»: Тарасова назвала победу российских фигуристов феноменальной

Первое место сегодняшней гонки заняла немка Дениз Херрман, второй пришла француженка Анаис Шевалье-Буше, третьей стала норвежка Марте Рёйселанн. Лучшая из российских биатлонисток Кристина Резцова — на девятом месте.

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев затруднился объяснить провал Нигматуллиной, которая считается отличным стрелком. Он предположил, что у неё случился нервный срыв. По оценке Драчёва, российская женская команда на нынешней Олимпиаде – «просто какая-то катастрофа».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: instagram.com/uliananigmatullina_fan
ТЕГИ:СпортОлимпиадаБиатлон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры