«Катастрофа»: Биатлонистка Нигматуллина 10 раз промахнулась в гонке на Олимпиаде
Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина на Олмипиаде в Китае допустила 10 промахов в индивидуальной гонке на дистанции 15 километров. Спортсменка один раз не сумела закрыть мишень на первом огневом рубеже, дважды промахнулась на втором, трижды - на третьем и четыре раза - на завершающем.
Россиянка публично извинилась перед болельщиками за такой результат. 27-летняя Нигматуллина 6 февраля завоевала бронзу на Играх в смешанной эстафете. В прошлом сезоне она дважды побеждала на этапах Кубка мира в составе эстафетных команд.
Первое место сегодняшней гонки заняла немка Дениз Херрман, второй пришла француженка Анаис Шевалье-Буше, третьей стала норвежка Марте Рёйселанн. Лучшая из российских биатлонисток Кристина Резцова — на девятом месте.
Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев затруднился объяснить провал Нигматуллиной, которая считается отличным стрелком. Он предположил, что у неё случился нервный срыв. По оценке Драчёва, российская женская команда на нынешней Олимпиаде – «просто какая-то катастрофа».
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