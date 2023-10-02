Карпин опроверг слухи о назначении в «Спартак»

Комментируя слухи специалист отметил, что никакого отношения к столичному клубу в данный момент не имеет.

«Я в «Спартаке»? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею. Всё, не хочу больше ничего говорить или комментировать», — заключил Карпин.

Ранее Российский футбольный союз объявил, что Валерий Карпин вызвал на октябрьский тренировочный сбор национальной команды 29 футболистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

