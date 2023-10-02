Карпин опроверг слухи о назначении в «Спартак»
Главный тренер ФК «Ростов» и сборной России Валерий Карпин заявил, что информация о якобы его назначении в московский «Спартак» не соответствует действительности, сообщает «Советский спорт».
Комментируя слухи специалист отметил, что никакого отношения к столичному клубу в данный момент не имеет.
«Я в «Спартаке»? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею. Всё, не хочу больше ничего говорить или комментировать», — заключил Карпин.
Ранее Российский футбольный союз объявил, что Валерий Карпин вызвал на октябрьский тренировочный сбор национальной команды 29 футболистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Кубани школьница ушла из дома из-за отказа отца оплатить ей ногти
- Экс-сотрудник Минобороны получил семь с половиной лет за взятки
- СМИ: В США прямо во время матча арестовали белорусского хоккеиста
- Жители Одессы проголосовали против переименования площади Льва Толстого
- Посольство РФ в Словакии отвергло обвинения о вмешательстве России в выборы
- Рейс из Москвы в Анталью вернулся в аэропорт из-за отказа кондиционера
- СМИ: ВСУ обстреляли из танков территорию Курской области
- МИД РФ назвал возможный выход Армении из ОДКБ суверенным выбором
- Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Таджикистане
- «Проявление нацизма»: Лавров оценил запрет на въезд российских автомобилей в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru