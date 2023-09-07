Карпин определился со стартовым составом сборной России на матч с Египтом

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин определился со стартовым составом команды на матч с олимпийской сборной Египта, который пройдёт 7 сентября в Суэце.

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В официальном Telegram-канале национальной команды говорится, что с первых минут на поле появятся Станислав Агкацев, Андрей Лангович, Данила Прохин, Даниил Хлусевич, Александр Коваленко, Дмитрий Васильев, Ярослав Гладышев Даниил Кузнецов, Тамерлан Мусаев и Вячеслав Литвинов.

«Игрок «Спартака» Даниил Хлусевич появится на поле с капитанской повязкой», - отмечается в сообщении.

Ранее Карпин заявил, что с олимпийской сборной Египта будет играть национальная команда России, составленная из игроков 2001 года рождения и младше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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