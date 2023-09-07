Карпин определился со стартовым составом сборной России на матч с Египтом
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин определился со стартовым составом команды на матч с олимпийской сборной Египта, который пройдёт 7 сентября в Суэце.
В официальном Telegram-канале национальной команды говорится, что с первых минут на поле появятся Станислав Агкацев, Андрей Лангович, Данила Прохин, Даниил Хлусевич, Александр Коваленко, Дмитрий Васильев, Ярослав Гладышев Даниил Кузнецов, Тамерлан Мусаев и Вячеслав Литвинов.
«Игрок «Спартака» Даниил Хлусевич появится на поле с капитанской повязкой», - отмечается в сообщении.
Ранее Карпин заявил, что с олимпийской сборной Египта будет играть национальная команда России, составленная из игроков 2001 года рождения и младше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд в США приговорил россиянина Клюшина к 9 годам тюрьмы
- Снаряд ВСУ попал в крышу жилого дома в селе Демьянки Брянской области
- В США запасы нефти за неделю упали сильнее прогноза
- Собянин: В парке «Зарядье» открылась уникальная подземная галерея
- Одиннадцатиклассник изнасиловал двенадцатилетнего подростка
- Зампостпреда США при ООН Вуд заявил, что ситуация на Украине не улучшается
- Карпин определился со стартовым составом сборной России на матч с Египтом
- На Украине издали указ писать «Российская Федерация» с большой буквы
- Мосгорсуд приговорил российского студента к шести годам колонии за госизмену
- В Санкт-Петербурге отказались о парада в честь 80-летия снятия блокады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru