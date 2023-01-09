Карлос Альберто заявил о готовности Моуринью возглавить сборную Бразилии

Бывший игрок сборной Бразилии по футболу Карлос Альберто утверждает, что главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью близок к тому, чтобы возглавить команду пентакампионов.

Как заявил бразилец в эфире YouTube канала Mundo GV, португальский специалист просил его войти в тренерский штаб. Альберто в 2004 году играл под началом Моуринью в «Порту».

Португалец ещё никогда в своей тренерской карьере не работал с национальными сборными. При этом он один из самых титулованных специалистов в истории на клубном уровне.

Прежний главный тренер бразильцев Тите подал в отставку после неудачного выступления команды на чемпионате мира в Катаре, где она в 1/4 уступила сборной Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).

При этом, по сведениям Corriere dello Sport, наставник римлян может отказаться от предложения возглавить сборную Бразилии. По данным издания, уговорить португальского специалиста возглавить команду пытался знаменитый Роналдо, однако Моуринью подтвердил свою готовность продолжать работу в «Роме».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», нападающий сборной Бразилии Ришарлисон вскоре после вылета с ЧМ-2022 набил татуировку на полспины с изображением себя, Роналдо и Неймара.

