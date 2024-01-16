Карим Бензема подал в суд на главу МВД Франции за клевету
Французский футболист саудовского клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема обратился в суд с иском против главы МВД Франции Жеральда Дарманена, обвинившего его в связях с террористами, сообщило агентство AFP.
В октябре 2023 года Дарманен утверждал, что Бензема связан с «Братьями-мусульманами» (запрещенная в РФ террористическая группировка). В офисе главы МВД Франции заявили, что на протяжении нескольких лет наблюдают дрейф футболиста в сторону радикального ислама.
Летом 2023 года Бензема перешел в саудовский клуб «Аль-Иттихад». До этого он играл за испанский «Реал».
Ранее французского Национального собрания Валери Буайе призвала лишить Бензема гражданства Франции и награды «Золотой мяч», если подтвердятся его связь с террористами, передает «Радиоточка НСН».
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