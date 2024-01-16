Карим Бензема подал в суд на главу МВД Франции за клевету

В октябре 2023 года Дарманен утверждал, что Бензема связан с «Братьями-мусульманами» (запрещенная в РФ террористическая группировка). В офисе главы МВД Франции заявили, что на протяжении нескольких лет наблюдают дрейф футболиста в сторону радикального ислама.

Летом 2023 года Бензема перешел в саудовский клуб «Аль-Иттихад». До этого он играл за испанский «Реал».

Ранее французского Национального собрания Валери Буайе призвала лишить Бензема гражданства Франции и награды «Золотой мяч», если подтвердятся его связь с террористами, передает «Радиоточка НСН».

