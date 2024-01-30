Канада раскритиковала решение о распределении олимпийских наград фигуристов

В пресс-службе федерации указали на пункт правил ISU, согласно которому участник соревнований, изначальной занявший место ниже, чем получивший дисквалификацию спортсмен, «поднимется выше».

Как пишет ТАСС, представительница Канады Мадлен Скизас получила два дополнительных балла и при условии повышения в таблице этого хватило бы канадской сборной для того, чтобы занять третье место, так как отставание от сборной России составляет один балл.

«Skate Canada категорически не согласна с позицией ISU по этому поводу и рассмотрит все варианты обжалования этого решения», - заявили в канадской федерации.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После этого Международный союз конькобежцев присудил сборной России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине, а Канада осталась четвёртой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

