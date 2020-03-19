Кабаева заявила о желании отдать дочь в художественную гимнастику
19 марта 202000:42
Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта РФ по художественной гимнастике Алина Кабаева поделилась планами на будущих детей. В частности, телеканалу «МИР 24» Кабаева заявила, что дочку отдала бы в художественную гимнастику.
По словам спортсменки, художественная гимнастика дает возможность развиваться ребенку гармонично, отметив, что этот вид спорта совмещает в себе хореографию, физнагрузку и музыку.
Как отмечает телеканал, полная версия этого интервью с Кабаевой станет доступна 8 мая.
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