Кабаева заявила о желании отдать дочь в художественную гимнастику

По словам спортсменки, художественная гимнастика дает возможность развиваться ребенку гармонично, отметив, что этот вид спорта совмещает в себе хореографию, физнагрузку и музыку.

Как отмечает телеканал, полная версия этого интервью с Кабаевой станет доступна 8 мая.



