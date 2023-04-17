Источник: Костомарову предстоят несколько операций перед протезированием
Госпитализированному олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову предстоит перенести ряд операций перед протезированием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным СМИ, спортсмену из-за сепсиса ампутировали стопы, правую кисть и пальцы на левой руке.
«Роману еще предстоят несколько операций ... После протезирования - реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет», — рассказал собеседник ТАСС.
Источник отметил, что фигурист хочет выйти из больницы «самостоятельным человеком».
Ранее стало известно, что Костомаров будет находиться в реанимации два-три месяца, а затем начнет готовиться к плановому протезированию, напоминает Ura.ru. По данным источников, фигурист уже начал выполнять восстановительные упражнения под контролем медиков, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru