Источник: Костомарову предстоят несколько операций перед протезированием

По данным СМИ, спортсмену из-за сепсиса ампутировали стопы, правую кисть и пальцы на левой руке.

«Роману еще предстоят несколько операций ... После протезирования - реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет», — рассказал собеседник ТАСС.

Источник отметил, что фигурист хочет выйти из больницы «самостоятельным человеком».

Ранее стало известно, что Костомаров будет находиться в реанимации два-три месяца, а затем начнет готовиться к плановому протезированию, напоминает Ura.ru. По данным источников, фигурист уже начал выполнять восстановительные упражнения под контролем медиков, отмечает телеканал «360».

