Испанцы обыграли костариканцев на Чемпионате мира по футболу в Катаре со счетом 7:0

После этого Испания вместе с Японией возглавляют таблицу группу E, у команд по 3 очка. Коста-Рика и Германия в первом туре очков не набрали.

Во втором туре Испания встретится с ФРГ, Коста-Рика сыграет с Японией. Оба матча пройдут 27 ноября.

Ранее Япония сенсационно обыграла Германию в матче ЧМ-2022, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

