Испанцы обыграли костариканцев на Чемпионате мира по футболу в Катаре со счетом 7:0
Национальная футбольная команда Испании разгромила сборную Коста-Рики в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает «Интерфакс».
Встреча в Дохе завершилась со счетом 7:0 в пользу красно-желтых. Дубль в составе испанцев оформил Ферран Торрес, забивший на 31-й (пенальти) и 54-й минутах. Еще по одному голу забили Дани Ольмо на 11-й, Марко Асенсио на 21-й, Гави на 74-й, Карлос Солер на 90-й минуте матча и Альваро Мората на второй компенсированной минуте.
После этого Испания вместе с Японией возглавляют таблицу группу E, у команд по 3 очка. Коста-Рика и Германия в первом туре очков не набрали.
Во втором туре Испания встретится с ФРГ, Коста-Рика сыграет с Японией. Оба матча пройдут 27 ноября.
Ранее Япония сенсационно обыграла Германию в матче ЧМ-2022, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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