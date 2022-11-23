Испанцы обыграли костариканцев на Чемпионате мира по футболу в Катаре со счетом 7:0

Национальная футбольная команда Испании разгромила сборную Коста-Рики в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает «Интерфакс».

Встреча в Дохе завершилась со счетом 7:0 в пользу красно-желтых. Дубль в составе испанцев оформил Ферран Торрес, забивший на 31-й (пенальти) и 54-й минутах. Еще по одному голу забили Дани Ольмо на 11-й, Марко Асенсио на 21-й, Гави на 74-й, Карлос Солер на 90-й минуте матча и Альваро Мората на второй компенсированной минуте.

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После этого Испания вместе с Японией возглавляют таблицу группу E, у команд по 3 очка. Коста-Рика и Германия в первом туре очков не набрали.

Во втором туре Испания встретится с ФРГ, Коста-Рика сыграет с Японией. Оба матча пройдут 27 ноября.

Ранее Япония сенсационно обыграла Германию в матче ЧМ-2022, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот
ТЕГИ:КатарФутболИспанияЧемпионат Мира По Футболу
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