Хабиб определил временные рамки своей карьеры

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение, когда сын планирует завершить спортивную карьеру.

В планах семейного тандема еще минимум три боя, сообщает RT.

6 октября прошлого года Хабиб одержал победу над ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и отстоял титул чемпиона UFC в своей весовой категории. После поединка между спортсменами и членами их команд началась драка. Из-за этого инцидента Хабиб Нурмагомедов смог получить пояс не сразу.

