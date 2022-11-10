Гранд-финал Tenzor International Cup 2022 откроет зимний парусный сезон в Баку
Гранд-финал серии Tenzor International Cup 2022 пройдет с 10 по 13 ноября в Баку, он определит победителей и призеров сезона, распределит призовой фонд от титульного партнера регаты Tenzor Consulting Group и наградит лучшую команду главным трофеем турнира – Кубком Tenzor International Cup 2022.
Отмечается, что на акватории Каспийского моря будут соревноваться 15 сильнейших парусных команд. Так, в течение нескольких часов бакинские ветра смогут показать яхтсменам свое разнообразие, дуя со всех направлений. Именно поэтому предстоящая регата гранд-финала TIC-22 станет особенно интересной в спортивном плане, требуя от участников максимальной концентрации. Базой проведения регаты станет новый яхт-клуб Tenzor Sailing Club Baku, расположенный в центре города, на Морском вокзале.
Таким образом, в программе регаты один тренировочный и три гоночных дня, которые пройдут в формате гонок флота на яхтах MX700. По итогам трех этапов серии лидирует команда «Русские Богатыри» Игоря Рытова, ближайшие соперники по рейтингу - команды Hubex/Elf Кирилла Фролова, Nord Константина Носова, Eyed Mushrooms Елизаветы Шестаковой, Tenzor Sport, Kalina Racing Team и другие.
Как рассказал управляющий партнер Tenzor Consulting Group Андрей Пушкин, акватория Каспия с ее ветровыми и погодными условиями позволяет заниматься яхтингом круглогодично. Он выразил уверенность, что яхт-клуб Tenzor Sailing Club Baku с собственным флотом спортивных яхт, современной инфраструктурой и качественным сервисом впоследствии станет главной точкой притяжения для любителей парусного спорта в Азербайджане.
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