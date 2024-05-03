Готовность спорткомплекса «Горизонт» в Зеленограде оценили в 75%
Спорткомплекс «Горизонт», расположенный в Зеленограде, планируют ввести в эксплуатацию уже в 2024 году, готовность объекта оценивается в 75%. О деталях проекта рассказал глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«На объекте продолжаются фасадные работы. Устройство витражей и остекление полностью завершили, сейчас выполняется облицовка парапета, устройство отливов, монтаж декоративных реек и кассет из алюминия. Черновая отделка полностью готова, выполнение чистовых работ оценивается на 60%: ведется окраска стен и монтаж потолков», - отметил он.
Площадь объекта составляет около четырех тысяч квадратных метров. На трех этажах разместятся разные функциональные пространства: зона большого бассейна длиной 25 метров на восемь дорожек, зона малого бассейна длиной 10 метров, тренажерный зал, административные помещения, а также буфет.
Пропускная способность объекта оценивается в 1050 человек в сутки. Отмечается, что территорию спорткомплекса благоустроят, также гражданам будет доступна парковка.
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