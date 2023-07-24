Гонки дронов и лазерный бой признаны видами спорта в России

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:БеспилотникиСпортМинспорт

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