Глава РФС подтвердил, что клубы Крыма не сыграют в Кубке России по футболу

Он отметил, что крымские команды приняли решение участвовать во Второй лиге.

«Наверное, есть желание начать с одного турнира. Это множество организационных, технических, логистических вопросов, которые нужно решать, а для них это новый турнир», - сказал Дюков.

Глава РФС добавил, что отказ клубов Крыма от Кубка России не связано с давлением ФИФА и УЕФА.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала ФИФА и УЕФА исключить РФС из состава организаций из-за интеграции крымских футбольных клубов в чемпионаты РФ, передает «Радиоточка НСН».