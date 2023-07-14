Глава РФС подтвердил, что клубы Крыма не сыграют в Кубке России по футболу
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что футбольные клубы Крыма не будут участвовать Кубке России в сезоне-2023/24, сообщает ТАСС.
Он отметил, что крымские команды приняли решение участвовать во Второй лиге.
«Наверное, есть желание начать с одного турнира. Это множество организационных, технических, логистических вопросов, которые нужно решать, а для них это новый турнир», - сказал Дюков.
Глава РФС добавил, что отказ клубов Крыма от Кубка России не связано с давлением ФИФА и УЕФА.
Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала ФИФА и УЕФА исключить РФС из состава организаций из-за интеграции крымских футбольных клубов в чемпионаты РФ, передает «Радиоточка НСН».
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