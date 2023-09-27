Глава ОКР заявил, что штат комитета сократили на четверть

Как отметил глава комитета, текущая ситуация «не вдохновляет» сотрудников, и отсутствие приглашения на Олимпиаду-2024 в Париже «радости не добавляет». На этом фоне ОКР пришлось сократить штат.

«Ряд наших бывших сотрудников мы помогли трудоустроить в общероссийские спортивные федерации, они сейчас трудятся в этом же здании, выполняют необходимый для ОСФ объем работ. Это специалисты с хорошим опытом. Состав сократился в общей сложности на четверть», — поделился Поздняков.

Президент ОКР подчеркнул, что работников комитета пригласят обратно, как только Олимпиада «вновь станет открытой для нас». По словам Позднякова, главная задача — чтобы сотрудники с навыками, знаниями и компетенцией не ушли из отрасли.

Ранее МОК рекомендовал допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов, не поддержавших специальную военную операцию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Атлеты при этом должны выступать в нейтральном статусе. Вопрос участия спортсменов из РФ в Играх в 2024 году пока не решен.

