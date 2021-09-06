Германия стала хозяйкой юниорского чемпионата мира по хоккею 2022 года
Германия примет чемпионат мира по хоккею среди игроков до 18 лет, который пройдёт с 21 апреля по 1 мая 2022 года, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
В сообщении говорится, что десять лучших национальных юниорских сборных «со всеми их перспективными игроками и будущими звездами» будут бороться за звание чемпионов на ледовых площадках немецких городов Кауфбойрен и Ландсхут.
Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что к Олимпиаде 2022 года в Пекине будут готовить два состава национальной сборной: с игроками НХЛ и без них.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 856 / сут.
Умерли
188 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+14 276 / сут.
- Германия стала хозяйкой юниорского чемпионата мира по хоккею 2022 года
- Умер Жан-Поль Бельмондо
- СМИ: братья Руссо не хотят работать с Marvel из-за иска Йоханссон
- Педагог в Дагестане, не пускавший в школу учениц без косынок, будет наказан
- Вакцину получили 46 миллионов россиян
- Наблюдатели ПАСЕ прибудут в Москву для работы на выборах в Госдуму
- Талибы объявили о захвате мавзолея отца лидера сопротивления Афганистана
- Цена газа в Европе впервые превысила 650 долларов за тысячу кубометров
- ФАС возбудила два дела о картельном сговоре в сфере IT-технологий
- СМИ: останки Муаммара Каддафи передадут его племени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru