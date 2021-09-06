Германия стала хозяйкой юниорского чемпионата мира по хоккею 2022 года

Германия примет чемпионат мира по хоккею среди игроков до 18 лет, который пройдёт с 21 апреля по 1 мая 2022 года, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

В сообщении говорится, что десять лучших национальных юниорских сборных «со всеми их перспективными игроками и будущими звездами» будут бороться за звание чемпионов на ледовых площадках немецких городов Кауфбойрен и Ландсхут.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что к Олимпиаде 2022 года в Пекине будут готовить два состава национальной сборной: с игроками НХЛ и без них.

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ФОТО: pixabay.com
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