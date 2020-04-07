Гейджи выйдет на ринг против Фергюсона вместо Нурмагомедова

Американский боец Джастин Гейджи станет соперником своего соотечественника Тони Фергюсона вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом объявил глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйн Уайт, пишет Интерфакс.

По словам Уайта, контракт на бой уже подписан. Он состоится 18 апреля без зрителей из-за коронавируса.

Изначально 18 апреля Фергюсон должен был встретиться с Нурмагомедовым, однако бой был отменен в связи с пандемией коронавируса. Отметим, бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном не может состояться с 2015 года по различным причинам.

