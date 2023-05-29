Футболисты сборной РФ забили 14 голов в матче турнира УЕФА

Юношеская сборная России по футболу разгромила со счетом 14:0 соперников из Киргизии. Игра в Волгограде прошла в рамках третьего тура турнира развития под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций.

Согласно регламенту, возраст игроков не должен превышать 16 лет. Самым успешным в составе российской команды оказался Вадим Ливаднов, на счету которого четыре мяча. Хет-трик сумел оформить Александр Бекетов.

Сборная Латвии впервые завоевала медаль чемпионата мира по хоккею

Ранее в этом же турнире юношеская сборная РФ обыграла с крупным счётом Казахстан - 5:0, но проиграла команде Белоруссии - 1:3.

Между тем, как сообщает RT, лондонский «Арсенал» поздравил бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина с днём рождения.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее футболист Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Спорт

Горячие новости

Все новости

партнеры