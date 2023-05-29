Футболисты сборной РФ забили 14 голов в матче турнира УЕФА
Юношеская сборная России по футболу разгромила со счетом 14:0 соперников из Киргизии. Игра в Волгограде прошла в рамках третьего тура турнира развития под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций.
Согласно регламенту, возраст игроков не должен превышать 16 лет. Самым успешным в составе российской команды оказался Вадим Ливаднов, на счету которого четыре мяча. Хет-трик сумел оформить Александр Бекетов.
Ранее в этом же турнире юношеская сборная РФ обыграла с крупным счётом Казахстан - 5:0, но проиграла команде Белоруссии - 1:3.
Между тем, как сообщает RT, лондонский «Арсенал» поздравил бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина с днём рождения.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее футболист Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru