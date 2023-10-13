Футболист ЦСКА заказал на тренировку 30 кг плова
Игрок столичного футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков рассказал «КП Спорт», что полузащитник команды Аббосбек Файзуллаев заказал на тренировку 30 кг плова.
По его словам, пока все тренировались, легионер из Узбекистана оформил заказ. Обляков добавил, что команде привезли огромный казан и в итоге «все вкусно пообедали».
«Файзуллаев хороший парень. С хорошими качествами, скромный в жизни, а на футбольном поле видно, что сильно старается, работает. И команде он помогает», — заключил Обляков.
Контракт с Файзуллаевым ЦСКА подписал летом 2023 года. Ранее 19-летний полузащитник выступал за «Пахтакор» и в 2022 году стал лучшим молодым футболистом Узбекистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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