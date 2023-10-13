Футболист ЦСКА заказал на тренировку 30 кг плова

По его словам, пока все тренировались, легионер из Узбекистана оформил заказ. Обляков добавил, что команде привезли огромный казан и в итоге «все вкусно пообедали».

«Файзуллаев хороший парень. С хорошими качествами, скромный в жизни, а на футбольном поле видно, что сильно старается, работает. И команде он помогает», — заключил Обляков.

Контракт с Файзуллаевым ЦСКА подписал летом 2023 года. Ранее 19-летний полузащитник выступал за «Пахтакор» и в 2022 году стал лучшим молодым футболистом Узбекистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

