Футболист ЦСКА заказал на тренировку 30 кг плова

Игрок столичного футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков рассказал «КП Спорт», что полузащитник команды Аббосбек Файзуллаев заказал на тренировку 30 кг плова.

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По его словам, пока все тренировались, легионер из Узбекистана оформил заказ. Обляков добавил, что команде привезли огромный казан и в итоге «все вкусно пообедали».

«Файзуллаев хороший парень. С хорошими качествами, скромный в жизни, а на футбольном поле видно, что сильно старается, работает. И команде он помогает», — заключил Обляков.

Контракт с Файзуллаевым ЦСКА подписал летом 2023 года. Ранее 19-летний полузащитник выступал за «Пахтакор» и в 2022 году стал лучшим молодым футболистом Узбекистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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