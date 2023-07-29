Французский журнал высмеял украинскую саблистку Ольгу Харлан

«Настоящая гордость своей страны», — гласит обложка.

Накануне российская саблистка Анна Смирнова после поражения в 1/32 финала чемпионата мира пыталась пожать руку украинской оппонентке, однако Харлан отказалась это делать, выставив перед собой саблю. Смирнова прождала в ожидании рукопожатия полчаса, организаторы даже принесли ей стул, однако та ушла с поля боя, не дождавшись возвращения Харлан.



Позже глава украинской Федерации фехтования Михаил Ильяшев поддержал саблистку из Украины Ольгу Харлан, дисквалифицированную за отказ пожать руку сопернице из России Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

