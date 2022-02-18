Фигурист Ставиский похвалил Валиеву за выступление в условиях прессинга

Выступление российской фигуристки Камилы Валиевой во время произвольной программы на Играх в Пекине назвали подвигом, сообщает телеканал «360» со ссылкой на фигуриста Максима Ставиского.

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По его словам, 15-летняя спортсменка столкнулась с сумасшедшим прессингом. При этом выступление на Олимпийских играх так или иначе сказывается на состоянии нервной системы, так как «выступаешь не у себя дома, в другой стране».

Ставиский посоветовал россиянке «кататься, пока есть силы и желание». При этом фигурист сообщил, что рад за получившую золото Олимпиады Анну Щербакову.

Напомним, пятое российское золото на Олимпиаде в Пекине, завоеванное фигуристкой Анной Щербаковой, оказалось приправлено слезами ее партнерш по команде – Александры Трусовой и Камилы Валиевой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлимпиадаФигурное КатаниеФигуристы
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