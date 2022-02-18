Фигурист Ставиский похвалил Валиеву за выступление в условиях прессинга

По его словам, 15-летняя спортсменка столкнулась с сумасшедшим прессингом. При этом выступление на Олимпийских играх так или иначе сказывается на состоянии нервной системы, так как «выступаешь не у себя дома, в другой стране».

Ставиский посоветовал россиянке «кататься, пока есть силы и желание». При этом фигурист сообщил, что рад за получившую золото Олимпиады Анну Щербакову.

Напомним, пятое российское золото на Олимпиаде в Пекине, завоеванное фигуристкой Анной Щербаковой, оказалось приправлено слезами ее партнерш по команде – Александры Трусовой и Камилы Валиевой.

