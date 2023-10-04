ФИФА рассмотрит допуск до турниров юношеских сборных России

Ранее аналогичное решение принял исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ожидается, что матчи российских команд будут проходить без гимна, флага и не на российской территории. Вместе с тем ограничения, касающиеся взрослых команд, будут действовать до завершения российско-украинского конфликта.

Вместе с тем представители Норвегии, Литвы, Латвии, Дании, Швеции, Польши и Великобритании уже подчеркнули, что их национальные команды не станут соревноваться с российскими атлетами.

Ранее представители МОК опровергли запрет участия в юношеских Олимпийских играх-2024 для российских атлетов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

