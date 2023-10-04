ФИФА рассмотрит допуск до турниров юношеских сборных России

Международная федерация футбола (ФИФА) может позволить участвовать под своей эгидой в международных соревнованиях российским сборным из игроков в возрасте до 17 лет. При этом россиян допустят к чемпионату мира, если они квалифицируются через чемпионат Европы. Об этом сообщил телеканал Sky News.

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Ранее аналогичное решение принял исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ожидается, что матчи российских команд будут проходить без гимна, флага и не на российской территории. Вместе с тем ограничения, касающиеся взрослых команд, будут действовать до завершения российско-украинского конфликта.

Вместе с тем представители Норвегии, Литвы, Латвии, Дании, Швеции, Польши и Великобритании уже подчеркнули, что их национальные команды не станут соревноваться с российскими атлетами.

Ранее представители МОК опровергли запрет участия в юношеских Олимпийских играх-2024 для российских атлетов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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