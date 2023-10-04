ФИФА рассмотрит допуск до турниров юношеских сборных России
Международная федерация футбола (ФИФА) может позволить участвовать под своей эгидой в международных соревнованиях российским сборным из игроков в возрасте до 17 лет. При этом россиян допустят к чемпионату мира, если они квалифицируются через чемпионат Европы. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Ранее аналогичное решение принял исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ожидается, что матчи российских команд будут проходить без гимна, флага и не на российской территории. Вместе с тем ограничения, касающиеся взрослых команд, будут действовать до завершения российско-украинского конфликта.
Вместе с тем представители Норвегии, Литвы, Латвии, Дании, Швеции, Польши и Великобритании уже подчеркнули, что их национальные команды не станут соревноваться с российскими атлетами.
Ранее представители МОК опровергли запрет участия в юношеских Олимпийских играх-2024 для российских атлетов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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