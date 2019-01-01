Фестиваль «Экстрим Крым» стартует через неделю

Госдума попросит правительство запретить импорт грузинского вина и минеральной воды и заморозить денежные переводы в Грузию Такая неприязнь, что готов даже по-русски ругаться Запрет на авиасообщение с Грузией вступил в силу «Демократия – это вам не лобио кушать»