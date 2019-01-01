Спорт
В 2019 году фестиваль разделили на две тематические недели: первая посвящена танцевально-музыкальным направлениям, а вторая неделя соберёт спортсменов всех стихий в первенствах и турнирах. Гости смогут узнать теорию и практику различных видов спорта, разлечься, посмотреть кино и найти занятие по душе. Отмечается, что все локации — бесплатны.
Фестиваль «Экстрим Крым» стартует через неделю
8 июля20:14
Международный молодёжный фестиваль «Экстрим Крым» пройдёт с 15 по 25 июля в посёлке Оленевка на Тарханкуте, сообщает КИА.
В 2019 году фестиваль разделили на две тематические недели: первая посвящена танцевально-музыкальным направлениям, а вторая неделя соберёт спортсменов всех стихий в первенствах и турнирах. Гости смогут узнать теорию и практику различных видов спорта, разлечься, посмотреть кино и найти занятие по душе. Отмечается, что все локации — бесплатны.
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ФОТО: Сергей Мальгавко/РИА «Новости»
ТЕГИ:Крым
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