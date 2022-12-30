Федун: рабочая группа РФС – последний шанс договориться с УЕФА

По его словам, смена конфедерации – это очень сложный общественно-политический вопрос, он требует очень детальной проработки.

Ранее Исполком РФС не принял окончательного решения о переходе в Азиатскую конфедерацию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



