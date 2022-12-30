Федун: рабочая группа РФС – последний шанс договориться с УЕФА
Создание Российским футбольным союзом рабочей группы по изучению вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию футбола станет последним шансом договориться с УЕФА. Об этом заявил бывший владелец «Спартака», член исполкома РФС Леонид Федун, передает ТАСС.
«Мы приняли решение создать рабочую группу, еще проработать этот вопрос и определиться, насколько переход в Азию реален, попытаться использовать последний шанс договориться с Европой», — пояснил Федун.
По его словам, смена конфедерации – это очень сложный общественно-политический вопрос, он требует очень детальной проработки.
Ранее Исполком РФС не принял окончательного решения о переходе в Азиатскую конфедерацию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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