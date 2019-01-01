Европейские игры: странные по формату, богатые на медали
В этом выпуске НСН-СПОРТ расскажем о том, что нужно сделать, чтобы победа на Евроиграх ценилась также высоко. как на Олимпиаде.
II Европейские игры, которые продолжаются в Минске, смело именуют второй Олимпиадой, но в континентальном масштабе.
По размаху, по количеству разыгрываемых медалей, по красочности церемонии открытия, и вероятнее всего, закрытия (она состоится 30 июня)- да. И за год до Олимпиады – главного старта в жизни любого спортсмена - еще один пробный, подготовительный старт точно не помешает. На это, в частности указала в эфире НСН чемпионка мира по легкой атлетике, а ныне комментатор, работающая на Играх, Иоланда Чен.
«Очень неплохая идея проводить Европейские игры. Да, есть чемпионаты Европы, но они объединяют конкретные федерации, конкретные виды спорта, а общего спортивного праздника не было. При уже давно проводятся Азиатские игры, Панамериканские, Игры стран Океании. Так что мне видится разумным проводить и соревнования для спортсменов Европы», - считает Чен.
А вот по престижу Европейских игр есть вопросы. Конечно, они пока вторые в истории, первые состоялись в Баку в 2015 году. Из-за не отработанного регламента, из-за странного нового командного формата турнира по легкой атлетике, когда, по сути, из индивидуального вида спорта ее превратили в соревнования сборных, в Минск ведущие атлеты не приехали. Главным промахом Игр подобную новацию назвала Иоланда Чен.
«Надо во всех видов спорта везде довести до ума, с учетом того опыта, который был получен в Баку, с учетом того, что мы видим в Минске. Надо еще раз все проанализировать, исправить недочеты и тогда получится отличный масштабный европейский спортивный праздник», -уверена Иоланда Чен.
За три дня до окончания Европеиады - назовем ее так - сборная Россия досрочно выполнила план по золотым медалям, который ставили ей перед началом Игр. Мы первые по количеству наград, оставив далеко позади соперников. Более 70 медалей всего, почти половина – золотые. Безусловно, факт приятный, отрадный, вспомнились поистине золотые дни советского спорта. Когда бежали, стреляли, плыли так быстро и точно, что ни одному сопернику не угнаться.
Есть и еще один несомненный плюс: российские спортсмены выступают под российским флагом, в их честь звучит российский гимн. После многочисленных допинговых скандалов и притеснений – это настоящий бальзам на израненную душу российского спорта.
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