Европейские игры: странные по формату, богатые на медали

II Европейские игры, которые продолжаются в Минске, смело именуют второй Олимпиадой, но в континентальном масштабе.

По размаху, по количеству разыгрываемых медалей, по красочности церемонии открытия, и вероятнее всего, закрытия (она состоится 30 июня)- да. И за год до Олимпиады – главного старта в жизни любого спортсмена - еще один пробный, подготовительный старт точно не помешает. На это, в частности указала в эфире НСН чемпионка мира по легкой атлетике, а ныне комментатор, работающая на Играх, Иоланда Чен.

«Очень неплохая идея проводить Европейские игры. Да, есть чемпионаты Европы, но они объединяют конкретные федерации, конкретные виды спорта, а общего спортивного праздника не было. При уже давно проводятся Азиатские игры, Панамериканские, Игры стран Океании. Так что мне видится разумным проводить и соревнования для спортсменов Европы», - считает Чен.

А вот по престижу Европейских игр есть вопросы. Конечно, они пока вторые в истории, первые состоялись в Баку в 2015 году. Из-за не отработанного регламента, из-за странного нового командного формата турнира по легкой атлетике, когда, по сути, из индивидуального вида спорта ее превратили в соревнования сборных, в Минск ведущие атлеты не приехали. Главным промахом Игр подобную новацию назвала Иоланда Чен.

«Надо во всех видов спорта везде довести до ума, с учетом того опыта, который был получен в Баку, с учетом того, что мы видим в Минске. Надо еще раз все проанализировать, исправить недочеты и тогда получится отличный масштабный европейский спортивный праздник», -уверена Иоланда Чен.