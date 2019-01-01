Есть ли жизнь после спорта?

На этой неделе 24-летний фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Он в последнее время был, пожалуй, самым неоднозначным персонажем в российском мужском одиночном катании. При безусловном таланте Ковтун мог неплохо откатать чемпионат мира, и тут же с треском провалиться на европейском первенстве. За что был неоднократно побиваем, спасибо, не камнями, а только язвительными комментариями со стороны тренеров, коллег по льду и зрителей.

Выразив признательность своему наставнику Елене Буяновой и болельщикам, он пообещал вернуться в публичное пространство, но не уточнил в каком качестве.

Вариантов, надо сказать, не так много. Куда чаще идут спортсмены, поставившие точку в профессиональной карьере? В журналистику, судейство, политику, тренерство?

Увы, практика показывает, что самые и успешные атлеты почти никогда не становятся столь же успешными наставниками. Случаи, конечно, есть. Как тут не вспомнить бесподобного Франца Беккенбауэра, но такие случаи, скорее, исключение, чем правило.

Эту мысль НСН подтвердила и олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова.

«Спортсмены высокой квалификации редко становятся детскими тренерами. В сборную их вряд ли возьмут, нужен опыт. Как тренировать тех, с кем ты сам недавно тренировался? Поэтому тренерский путь очень непрост, это совсем другие знания», - сказала Журова.

Сама Светлана Сергеевна – ярчайший пример того, как можно из одной ипостаси блестящей перейти в другую, и проявить себя так же ярко. Сменив коньки на депутатский значок, в Госдуме Журова оказалась в окружении коллег по бывшему – спортивному цеху. Вячеслав Фетисов и Николай Валуев, Светлана Хоркина и Алина Кабаева, Валерий Газзаев и Александр Карелин - сейчас успешные политики, в прошлом – выдающиеся чемпионы. Но так ли легко им дался это переход? Журова отвечает мягко, как и подобает хорошему парламентарию.

«Политика хороша для тех, кто умеет говорить. Эти люди сначала становятся спикерами, а потом им предлагают политическую карьеру. Причем, они всегда яркие, и всем кажется, что все спортсмены идут в политику. Но при этом в этой сфере гораздо больше учителей или медиков… Но на общем фоне кажется, что все спортсмены идут в политику», - пояснила олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова.

Но парламент, надо сказать, это не предел, то ли дело президентство. Так филлипинский лидер Мэнни Пакьяо успешно боксировал в свою юные годы, бывший «Мистер Олимпия» Арнольд Шварценеггер был губернатором штата Калифорния, но дальше всех пошел футболист Джордж Веа. Обладатель «Золотого мяча» - с 22 января 2018 года президент Либерии. А вы говорите, что после спорта жизнь заканчивается!

