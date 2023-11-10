Экс-первая ракетка мира Осака возобновит карьеру в 2024 году

Экс-первая ракетка мира 26-летняя японская теннисистка Наоми Осака объявила о возобновлении карьеры в 2024 году, сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Спортсменка, которая взяла паузу в карьере из-за рождения ребёнка, вернётся на корт на турнире в Брисбене (Австралия), который стартует 31 декабря.

«Я очень рада вернуться на корт... Мне всегда нравилось начинать сезон в Брисбене, и я не могу дождаться возвращения», - заявила теннисистка.

Ранее россиянка Вера Звонарёва и представительница Германии Лаура Зигемунд впервые в карьере выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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