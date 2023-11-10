Экс-первая ракетка мира Осака возобновит карьеру в 2024 году

Спортсменка, которая взяла паузу в карьере из-за рождения ребёнка, вернётся на корт на турнире в Брисбене (Австралия), который стартует 31 декабря.

«Я очень рада вернуться на корт... Мне всегда нравилось начинать сезон в Брисбене, и я не могу дождаться возвращения», - заявила теннисистка.

Ранее россиянка Вера Звонарёва и представительница Германии Лаура Зигемунд впервые в карьере выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде, сообщает RT.