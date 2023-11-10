Экс-первая ракетка мира Осака возобновит карьеру в 2024 году
Экс-первая ракетка мира 26-летняя японская теннисистка Наоми Осака объявила о возобновлении карьеры в 2024 году, сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
Спортсменка, которая взяла паузу в карьере из-за рождения ребёнка, вернётся на корт на турнире в Брисбене (Австралия), который стартует 31 декабря.
«Я очень рада вернуться на корт... Мне всегда нравилось начинать сезон в Брисбене, и я не могу дождаться возвращения», - заявила теннисистка.
Ранее россиянка Вера Звонарёва и представительница Германии Лаура Зигемунд впервые в карьере выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru