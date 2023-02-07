Экс-футболиста «Челси» Атсу достали из-под завалов в Турции
Футболист сборной Ганы и турецкого ФК «Хатайспор» Кристиан Атсу был извлечен из под завалов после землетрясения в Турции, сообщает Radyo Gol.
Пресс-секретарь турецкой команды Мустафа Озат рассказал, что ранее выступавший за английский ФК «Челси» спортсмен получил травмы различной степени тяжести.
«Наш спортивный директор Танер Савут, к сожалению, до сих пор находится под завалами», - добавил он.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш утром 6 февраля, затем были зафиксированы ещё два подземных толчка магнитудой 7,7 и 6,0.
Ранее власти Турции заявили, что в результате землетрясения погибли 3 432 человека, ещё 21 103 были ранены, сообщает RT.
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