Экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выиграл Кубок мира
24 августа 202315:40
Бывший обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен стал обладателем Кубка мира.
В финале турнира, который прошёл в Баку, он обыграл 18-летнего представителя Индии Рамешбабу Прагнанандха. Судьба трофея определялась на тай-брейке и норвежец оказался сильнее - итоговый счёт 1,5:0,5.
Отмечается, что Карлсен выиграл Кубок мира по шахматам впервые в своей карьере.
Ранее Кубок мира по шахматам среди женщин впервые в карьере выиграла российская шахматистка Александра Горячкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru