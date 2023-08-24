Экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выиграл Кубок мира

Бывший обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен стал обладателем Кубка мира.

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В финале турнира, который прошёл в Баку, он обыграл 18-летнего представителя Индии Рамешбабу Прагнанандха. Судьба трофея определялась на тай-брейке и норвежец оказался сильнее - итоговый счёт 1,5:0,5.

Отмечается, что Карлсен выиграл Кубок мира по шахматам впервые в своей карьере.

Ранее Кубок мира по шахматам среди женщин впервые в карьере выиграла российская шахматистка Александра Горячкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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