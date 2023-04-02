Дзюба заявил о намерении стать лучшим бомбардиром в истории России
Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о цели до конца своей карьеры. Футболист дал интервью «Матч ТВ».
Форвард железнодорожников заявил, что собирается опередить по количеству голов главного тренера кипрского клуба «Кармиоттиса» Александра Кержакова. По словам нападающего, он собирается это сделать до конца карьеры.
«Керж - величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить», - сказал Дзюба.
За свою карьеру нападающий «Локомотива» забил 223 гола. В активе Кержакова, завершившего выступления за клубы в 2017 году, числятся 233 мяча.
Россия является одним из мировых лидеров по количеству договорных матчей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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