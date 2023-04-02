Дзюба заявил о намерении стать лучшим бомбардиром в истории России

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о цели до конца своей карьеры. Футболист дал интервью «Матч ТВ».

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Форвард железнодорожников заявил, что собирается опередить по количеству голов главного тренера кипрского клуба «Кармиоттиса» Александра Кержакова. По словам нападающего, он собирается это сделать до конца карьеры.

«Керж - величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить», - сказал Дзюба.

За свою карьеру нападающий «Локомотива» забил 223 гола. В активе Кержакова, завершившего выступления за клубы в 2017 году, числятся 233 мяча.

Россия является одним из мировых лидеров по количеству договорных матчей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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