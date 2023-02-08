Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона
Российский футболист, нападающий Артем Дзюба 8 февраля подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».
Также «Локомотив» подпишет соглашение до конца сезона с защитником Игорем Смольниковым. Спортсмены будут получать по 2,5 млн рублей ежемесячно.
Разрыв контракта между клубом «Адана Демирспор» и Артемом Дзюбой стал обоюдным решением. Оно объясняется не эмоциями спортсмена, а его плохой физической формой. Об этом НСН заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
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