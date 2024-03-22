Дюков назвал дату запланированного матча российских и белорусских сборных

Как заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, матч со сборной Белоруссии пройдет 7 июня. Так он ответил на вопрос журналистов после товарищеского матча со сборной Сербии 21 марта.

Ранее он сообщал, что товарищеский матч белорусской и российской сборных был согласован УЕФА и ФИФА. Игра состоится в Минске.

Как сообщалось ранее, футболисты российской сборной разгромили команду Сербии в домашнем товарищеском матче, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

