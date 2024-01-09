Обладатель Кубка Стенли: Ни один россиянин не участвует в международных турнирах

«Всем российским хоккеистам и чиновникам: либо вы поддерживаете специальную военную операцию, либо нет. Вы не сможете соревноваться с нами, пока не покинете Украину», — пояснил он.

Формулировка стала ответом на заявления Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне молодежного чемпионата мира 2024 года без сборной России.

Международная федерация хоккея (IIHF) решила отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе весной 2022 года. В марте 2023 года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф ранее также заявлял, что на данный момент вопрос возможного допуска в соревнования молодёжных сборных России не обсуждается, сообщает «Радиоточка НСН».

