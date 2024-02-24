Дмитрий Тарасов сообщил о серьезных проблемах со спиной

У Тарасова диагностировали корешковый синдром поясничного отдела позвоночника. Это может иметь серьезные последствия. Он упомянул о диагнозе корешкового синдрома и показал процедуры лечения на видео. Тарасов пожелал здоровья всем своим подписчикам.

Медики подчеркивают серьезность состояния Тарасова, отмечая, что корешковый синдром может вызывать сильные боли в пояснице и ногах, а также онемение конечностей. Это заболевание часто связывается с избыточными физическими нагрузками и стрессом.

Ранее стало известно, что документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» выйдет в прокат 9 марта. Картина рассказывает о возвращении олимпийского чемпиона к нормальной жизни после ампутации кистей рук и обеих стоп, напоминает «Радиоточка НСН».

