Дмитрий Тарасов сообщил о серьезных проблемах со спиной
Футболист Дмитрий Тарасов рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, передает портал StarHit.
У Тарасова диагностировали корешковый синдром поясничного отдела позвоночника. Это может иметь серьезные последствия. Он упомянул о диагнозе корешкового синдрома и показал процедуры лечения на видео. Тарасов пожелал здоровья всем своим подписчикам.
Медики подчеркивают серьезность состояния Тарасова, отмечая, что корешковый синдром может вызывать сильные боли в пояснице и ногах, а также онемение конечностей. Это заболевание часто связывается с избыточными физическими нагрузками и стрессом.
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