«Динамо» обыграло «Балтику» в четвертом туре РПЛ

Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл калининградскую «Балтику» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Станислав Бессмертный и Денис Макаров

Бело-голубые набрали семь очков и заняли пятое место турнирной таблицы. «Балтика» расположилась на 12-й строчке.

В следующем туре «Динамо» сыграет в столичном дерби с ЦСКА. «Балтика» примет екатеринбургский «Урал». Оба матча пройдут 19 августа.

«Урал» 11 августа обыграл московский «Спартак» и возглавил турнирную таблицу РПЛ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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