«Динамо» обыграло «Балтику» в четвертом туре РПЛ
Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл калининградскую «Балтику» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Станислав Бессмертный и Денис Макаров
Бело-голубые набрали семь очков и заняли пятое место турнирной таблицы. «Балтика» расположилась на 12-й строчке.
В следующем туре «Динамо» сыграет в столичном дерби с ЦСКА. «Балтика» примет екатеринбургский «Урал». Оба матча пройдут 19 августа.
«Урал» 11 августа обыграл московский «Спартак» и возглавил турнирную таблицу РПЛ, сообщает «Радиоточка НСН».
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