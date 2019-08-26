Дарья Касаткина не прошла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила британке Джоанне Конте в матче Открытого чемпионата США по теннису. Об этом сообщает Sport.ru.

Счет встречи теннисисток составил 1:6, 6:4, 2:6. Игра длилась чуть больше двух часов.

Таким образом, россиянка выбывает из гонки за кубком Чемпионата, а соперницей британки во втором круге станет другая представительница России - Маргарита Гаспарян. Девушка вышла во второй круг Чемпионата впервые за курьеру, пишет Sport24.

В 2018 году сообщалось, что Касаткина стала первой ракеткой России.

