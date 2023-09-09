Даниил Медведев вышел в финал US Open
9 сентября 202308:33
Россиянин Даниил Медведев вышел в финал проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США по теннису.
В полуфинале спортсмен одержал победу над первой ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом. Матч продлился 3 часа 19 минут и завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Медведева.
В финале российский теннисист сыграет с 23-кратным победителем турниров Большого шлема сербом Новаком Джоковичем. Спортсмены встретятся на корте уже в пятнадцатый раз.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru