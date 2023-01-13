Чемпионка России по хай-дайвингу Салямова погибла в автокатастрофе

МИД: переговоры России и Украины в случае возобновления, скорее всего, будут прямыми Российские военные взяли Артёмовск в окружение Володин предложил конфисковывать имущество критикующих уехавших граждан Парламент Казахстана признал утратившим силу закон о первом президенте В России предложили упростить трудоустройство детей с 14 лет