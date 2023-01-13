Чемпионка России по хай-дайвингу Салямова погибла в автокатастрофе
Чемпионка России 2021 года по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство спорта Татарстана.
«Лейла Салямова погибла в автомобильной аварии», – рассказали в ведомстве.
Спортсменке было 23 года.
Как сообщил ТАСС президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин, трагедия произошла в четверг. Дружинин выразил соболезнования близким Салямовой, отметив, что федерация намерена оказать им необходимую помощь.
Ранее стало известно, что на 57-м году жизни умер тренер, заведующий по спортивной работе спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Зенит» Всеволод Блох, напоминает РИА ФАН.
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