Чемпионка России по хай-дайвингу Салямова погибла в автокатастрофе

Чемпионка России 2021 года по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство спорта Татарстана.

Умер бывший тренер сборной Италии Джанлука Виалли

«Лейла Салямова погибла в автомобильной аварии», – рассказали в ведомстве.

Спортсменке было 23 года.

Как сообщил ТАСС президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин, трагедия произошла в четверг. Дружинин выразил соболезнования близким Салямовой, отметив, что федерация намерена оказать им необходимую помощь.

Ранее стало известно, что на 57-м году жизни умер тренер, заведующий по спортивной работе спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Зенит» Всеволод Блох, напоминает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СмертьСпортСпортсмены
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры