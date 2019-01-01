Чем только не забивают! Тренер о необычном голе Погба
Главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев в эфире НСН прокомментировал гол футболиста «Манчестер Юнайтед», который тот забил пахом.
Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба смог оформить гол необычным способом во время тренировки с командой, сообщает SNTV. Мяч после выноса в защитника попал в пах 26-летнему хавбеку, после чего отскочил в ворота. Несмотря на боль, француз отпраздновал гол. Позднее он все же взял паузу, чтобы стабилизировать самочувствие.
Главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев рассказал НСН, что подобные случае в футболе не редкость. По его словам, мяч довольно часто попадает в ворота рикошетом от тела игрока.
«Всякое бывает в футболе, за это мы его и любим. С точки зрения правил все нормально. Ощущения, вероятно, не самые лучшие от такого гола, но все равно. Такие голы называют рабочими, то есть поборолся, выиграл единоборство, накрыл защитника, рикошетом мяч попал в ворота. Часто бывало, что мяч попадал или в тело или в голову и потом отскакивал в ворота. Такие моменты происходят и в тренировках, и в играх. Если бы он забил так во время матча, тоже засчитали бы гол. Это воля случая, никто не может предугадать, куда попадет мяч. В любом случае, это гол, а гол – это маленькое чудо», - заключил он.
Ранее сообщалось, что московский ФК «Локомотив» в матче Олимп - Суперкубка 7 июля обыграл петербургский «Зенит» и стал обладателем первого трофея нового футбольного сезона в России. Игру, которая прошла в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке, посетило более 21 тысячи человек. Матч закончился со счетом 3:2.
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