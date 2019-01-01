Чем только не забивают! Тренер о необычном голе Погба

«Всякое бывает в футболе, за это мы его и любим. С точки зрения правил все нормально. Ощущения, вероятно, не самые лучшие от такого гола, но все равно. Такие голы называют рабочими, то есть поборолся, выиграл единоборство, накрыл защитника, рикошетом мяч попал в ворота. Часто бывало, что мяч попадал или в тело или в голову и потом отскакивал в ворота. Такие моменты происходят и в тренировках, и в играх. Если бы он забил так во время матча, тоже засчитали бы гол. Это воля случая, никто не может предугадать, куда попадет мяч. В любом случае, это гол, а гол – это маленькое чудо», - заключил он.

Ранее сообщалось, что московский ФК «Локомотив» в матче Олимп - Суперкубка 7 июля обыграл петербургский «Зенит» и стал обладателем первого трофея нового футбольного сезона в России. Игру, которая прошла в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке, посетило более 21 тысячи человек. Матч закончился со счетом 3:2.

