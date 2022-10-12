«Челси» одолел «Милан» на групповом этапе Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб «Челси» одолел итальянский «Милан» в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:0.
Голы забили Жоржиньо (21-я минута, пенальти) и Пьер-Эмерик Обамеянг (34). Пенальти был назначен на 18 минуте, за фол в своей штрафной площади итальянский игрок Фикайо Томори получил красную карточку.
«Челси» и «Милан» входя в группу E. В ней лидирует «Челси» с семью очками. На втором месте расположился «Зальцбург» (6 очков). «Милан» и «Динамо» (Хорватия) делят третью и четвертую позиции. У обеих команд по 4 очка.
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