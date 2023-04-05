Чеферин раскритиковал проект создания футбольной Суперлиги

Проект создания футбольной Суперлиги превратился в волка, переодетого бабушкой из «Красной шапочки», заявил глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин на конгрессе организации в Лиссабоне, передает РБК.

Он раскритиковал идею создания подобного турнира. По словам главы УЕФА, инициаторы Суперлиги ставят деньги выше трофеев.

Глава УЕФА заявил, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска России

«На этом континенте нет места картелям» - отметил Чеферин.

Он также подчеркнул, что основной футбола должны оставаться национальные лиги.

Ранее Чеферин переизбран главой УЕФА на новый срок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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