Чеферин переизбран главой УЕФА на новый срок

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин переизбран на новый срок, сообщает «Интерфакс».

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Голосование состоялось в рамках конгресса УЕФА в Лиссабоне, 55-летний словенец выдвигался на них на безальтернативной основе. Руководить теперь Союзом европейских футбольных ассоциаций он продолжит до 2027 года.

Ранее глава УЕФА выступил против проведения чемпионата мира раз в два года, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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