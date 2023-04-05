Чеферин переизбран главой УЕФА на новый срок
5 апреля 202314:25
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин переизбран на новый срок, сообщает «Интерфакс».
Голосование состоялось в рамках конгресса УЕФА в Лиссабоне, 55-летний словенец выдвигался на них на безальтернативной основе. Руководить теперь Союзом европейских футбольных ассоциаций он продолжит до 2027 года.
Ранее глава УЕФА выступил против проведения чемпионата мира раз в два года, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru