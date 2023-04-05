Чеферин переизбран главой УЕФА на новый срок

Голосование состоялось в рамках конгресса УЕФА в Лиссабоне, 55-летний словенец выдвигался на них на безальтернативной основе. Руководить теперь Союзом европейских футбольных ассоциаций он продолжит до 2027 года.

Ранее глава УЕФА выступил против проведения чемпионата мира раз в два года, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

